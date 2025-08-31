Россияне будут платить до 100 тысяч рублей за отсутствие детского кресла
С 1 сентября в России вступят в силу измененные правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей без детского кресла, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.
По ее словам, разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел будут запрещены для использования в автомобиле. Для физических лиц наказание составит 3 тысячи рублей, для юридических — до 100 тысяч.
Парламентарий указала, что использование неподходящих детских удерживающих устройств опасно. Так, даже при обычном торможении они могут вызвать серьезные травмы или привести к смерти. Ремни безопасности рассчитаны на взрослых ростом от 150 см, что может привести к удушению или повреждению детских внутренних органов.
Ранее вступило в силу постановление, утверждающее порядок действий при приближении транспорта со спецсигналами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники начали использовать приложения, имитирующие Mir Pay
- Россияне будут платить до 100 тысяч рублей за отсутствие детского кресла
- ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай
- Захарова не исключила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов
- ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101
- Активистка: Ликвидация Парубия стала посланием сверху
- Учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска
- Трамп заявил о разрушении Белого дома
- Мощная магнитная буря приближается к земле
- СМИ: После раскрытия личности агента ЦРУ в разведке США усилились разногласия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru