Россияне будут платить до 100 тысяч рублей за отсутствие детского кресла

С 1 сентября в России вступят в силу измененные правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей без детского кресла, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.

«Боремся за каждую жизнь»: Эксперт поддержал увеличение штрафов за детские кресла

По ее словам, разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел будут запрещены для использования в автомобиле. Для физических лиц наказание составит 3 тысячи рублей, для юридических — до 100 тысяч.

Парламентарий указала, что использование неподходящих детских удерживающих устройств опасно. Так, даже при обычном торможении они могут вызвать серьезные травмы или привести к смерти. Ремни безопасности рассчитаны на взрослых ростом от 150 см, что может привести к удушению или повреждению детских внутренних органов.

Ранее вступило в силу постановление, утверждающее порядок действий при приближении транспорта со спецсигналами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

