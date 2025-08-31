Трамп опубликовал ссылку на свое фото на фоне Земли со странной подписью

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в одной из соцсетей разместил ссылку на пост со своей фотографией на фоне Земли и надписью: «Никто не сможет остановить то, что грядет».

При этом с чем именно связана эта фраза, сам политик не объяснил.

Публикация появилась в Сети еще 30 августа. На фото изображен Трамп с приподнятыми вверх руками. На его левой ладони расположен знак Q+, который используют сторонники теории заговора и движения QAnon, а за его спиной находится Земля, контур которой очерчен ярким светом.

Ранее Дональд Трамп заявил о разрушении Белого дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

