Трамп опубликовал ссылку на свое фото на фоне Земли со странной подписью
Американский президент Дональд Трамп на своей странице в одной из соцсетей разместил ссылку на пост со своей фотографией на фоне Земли и надписью: «Никто не сможет остановить то, что грядет».
При этом с чем именно связана эта фраза, сам политик не объяснил.
Публикация появилась в Сети еще 30 августа. На фото изображен Трамп с приподнятыми вверх руками. На его левой ладони расположен знак Q+, который используют сторонники теории заговора и движения QAnon, а за его спиной находится Земля, контур которой очерчен ярким светом.
Ранее Дональд Трамп заявил о разрушении Белого дома, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой
- МВД: Наибольшее число нарушителей ПДД зафиксировали в Москве и Дагестане
- Трамп опубликовал ссылку на свое фото на фоне Земли со странной подписью
- С 1 сентября россияне смогут отписаться от спам-звонков в приложениях операторов
- Минобороны: ПВО за ночь сбили 21 БПЛА ВСУ
- На складе в Балашихе произошел крупный пожар
- Курьер, «аквалангисты» или США: Кто причастен к убийству Андрея Парубия
- Мошенники начали использовать приложения, имитирующие Mir Pay
- Россияне будут платить до 100 тысяч рублей за отсутствие детского кресла
- ШОС, парад и переговоры: Путин прибыл в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru