ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине
18 сентября 202413:01
Российские военные атаковали украинские энергообъекты и аэродромы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.
«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов», — заявили в министерстве.
Кроме того, Вооруженные силы РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru