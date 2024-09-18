ВС России поразили объекты энергетики и аэродромы на Украине

Российские военные атаковали украинские энергообъекты и аэродромы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромная инфраструктура, цех сборки беспилотных летательных аппаратов», — заявили в министерстве.

Кроме того, Вооруженные силы РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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