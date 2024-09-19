Вооруженные силы РФ поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ
19 сентября 202412:54
Армия России поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.
«Поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.
Российские военные нанесли удары с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии.
Ранее Вооруженные силы РФ поразили украинские объекты энергетики и аэродромы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru