Вооруженные силы РФ поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ

Армия России поразила главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«Поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — заявили в ведомстве.

Российские военные нанесли удары с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили украинские объекты энергетики и аэродромы.

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороныВооруженные Силы РФ

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