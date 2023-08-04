Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ дойдут до Киева за 12 часов

Военный полагает, что недооценка ВС РФ может привести к серьезным последствиям для украинской армии.

Кривонос предупредил, что российские силы способны за 12 часов дойти до Киева. Он отметил, что военные эксперты неоднократно говорили об этом руководству страны.

Генерал считает, что в ближайшие месяцы ВСУ могут ждать «самые худшие сценарии».

Минобороны РФ в пятницу сообщило, что российские силы с начала контрнаступления украинской армии уничтожили более 4,9 тысячи единиц техники противника, включая 1831 танк, передает «Радиоточка НСН».

