ВС РФ ликвидировали завод по производству боеприпасов на Украине

МО: ВС РФ предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе прекратить боевые действия и сложить оружие Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит санкции в отношении банковского сектора РФ и энергетики СМИ: число погибших из-за наводнения в ЮАР достигло 395 СМИ: 172 жителя Филиппин погибли, 110 числятся пропавшими без вести из-за тропического шторма Синоптик: в воскресенье в Москве +7 градусов, местами небольшой снег