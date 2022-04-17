ВС РФ ликвидировали завод по производству боеприпасов на Украине

Российские военные с помощью высокоточных ракет воздушного базирования ликвидировали завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области», - сказал Конашенков на утреннем брифинге ведомства 17 апреля.

Накануне, в субботу, ВС России уничтожили цеха военного производства в Киеве и ремонтного – в Николаеве.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗаводМинобороныМинобороны РФ
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