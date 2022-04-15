В Минобороны рассказали о ракетном ударе по военному объекту в Киеве

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — отметил генерал-майор.

В Минобороны пообещали наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на любые атаки террористического характера или диверсии на территории России.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 апреля в Киеве были слышны мощные взрывы, часть города была обесточена, напоминает Ura.ru.

