В Минобороны рассказали о ракетном ударе по военному объекту в Киеве
Вооруженные силы России ночью нанесли удар по военному объекту на окраине Киева высокоточными ракетами большой дальности «Калибр». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — отметил генерал-майор.
В Минобороны пообещали наращивать количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на любые атаки террористического характера или диверсии на территории России.
Ранее стало известно, что в ночь на 15 апреля в Киеве были слышны мощные взрывы, часть города была обесточена, напоминает Ura.ru.
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