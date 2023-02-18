Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гряниковка под Харьковом

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщает журналистам Министерство обороны РФ 18 февраля, в субботу.

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«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — отмечается в сообщении ведомства.

По официальным данным, российские части с помощью штурмовой и армейской авиации и артиллерии нанесли удары в районах населенных пунктов Луганской народной республики: Западное, Новоселовское, Крахмальное и Масютовка.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о комплексном огневом поражении частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое нанесли подразделения российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении на территории Луганской народной республики (ЛНР).

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ФОТО: РИА Новости
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