Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гряниковка под Харьковом
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщает журналистам Министерство обороны РФ 18 февраля, в субботу.
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений «Западной» группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — отмечается в сообщении ведомства.
По официальным данным, российские части с помощью штурмовой и армейской авиации и артиллерии нанесли удары в районах населенных пунктов Луганской народной республики: Западное, Новоселовское, Крахмальное и Масютовка.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о комплексном огневом поражении частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое нанесли подразделения российской группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении на территории Луганской народной республики (ЛНР).
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