СМИ: Российская разведка обнаружила спецгруппу ВСУ у Кременной
Российские разведчики обнаружили и накрыли спецгруппу украинских войск на участке фронта в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом пишет «Русская весна».
«Разведывательно-диверсионная группа ВСУ в процессе доразведки местности была обнаружена ... операторами БПЛА и по ней быстро был скорректирован огонь артиллерии», — отмечает издание.
Противник понес потери. Отмечается, что выжившие украинские силовики бежали в лес.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной идут жесткие и активные боевые действия, интенсивность боев сравнима с активностью на участке в районе Артемовска.
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