СМИ: Российская разведка обнаружила спецгруппу ВСУ у Кременной

Российские разведчики обнаружили и накрыли спецгруппу украинских войск на участке фронта в районе Кременной в Луганской народной республике. Об этом пишет «Русская весна».

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«Разведывательно-диверсионная группа ВСУ в процессе доразведки местности была обнаружена ... операторами БПЛА и по ней быстро был скорректирован огонь артиллерии», — отмечает издание.

Противник понес потери. Отмечается, что выжившие украинские силовики бежали в лес.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной идут жесткие и активные боевые действия, интенсивность боев сравнима с активностью на участке в районе Артемовска.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУСпецоперация
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