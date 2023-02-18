СМИ: Российская разведка обнаружила спецгруппу ВСУ у Кременной

«Разведывательно-диверсионная группа ВСУ в процессе доразведки местности была обнаружена ... операторами БПЛА и по ней быстро был скорректирован огонь артиллерии», — отмечает издание.

Противник понес потери. Отмечается, что выжившие украинские силовики бежали в лес.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной идут жесткие и активные боевые действия, интенсивность боев сравнима с активностью на участке в районе Артемовска.

