Вооружённые силы РФ уничтожили два склада ВСУ
23 марта 202315:58
Склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен российскими войсками в районе населённого пункта Ласточкино в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в Запорожской области был уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 16 украинских беспилотников, сообщает НСН.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru