Вооружённые силы РФ уничтожили два склада ВСУ

Склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен российскими войсками в районе населённого пункта Ласточкино в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские ВКС за время спецоперации уничтожили более 20 тысяч объектов противника

В сообщении говорится, что в Запорожской области был уничтожен склад горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 16 украинских беспилотников, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры