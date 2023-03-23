Российские войска уничтожили за сутки 16 украинских беспилотников
Российские войска с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 3544 беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говоритмя, что за последние сутки были уничтожены 16 беспилотников в районах населённых пунктов Залиман и Кременная в Луганской народной республике, Владимировка, Василевка и Павловка в Донецкой народной республики, а также Берестовое и Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.
«Средствами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов РСЗО «HIMARS», - добавили в ведомстве.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные готовят «армию» беспилотников-камикадзе для удара по Запорожской области, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины
- Лавров: расследование взрывов на «Северных потоках» закончится чем-то вроде «хайли лайкли»
- Владимир Путин учредил медаль «За храбрость»
- РУДН вернут имя Патриса Лумумбы
- СМИ: в школе в Новой Москве изнасиловали четвероклассника
- Пригожин предупредил о планирующемся наступлении ВСУ на Белгород
- Вооружённые силы РФ уничтожили два склада ВСУ
- Российские войска уничтожили за сутки 16 украинских беспилотников
- Вуйнович: ситуация с коронавирусом в России не вызывает тревоги
- Банк Англии повысил ставку до 4,25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru