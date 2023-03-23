Российские войска уничтожили за сутки 16 украинских беспилотников

В сообщении говоритмя, что за последние сутки были уничтожены 16 беспилотников в районах населённых пунктов Залиман и Кременная в Луганской народной республике, Владимировка, Василевка и Павловка в Донецкой народной республики, а также Берестовое и Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.

«Средствами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов РСЗО «HIMARS», - добавили в ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные готовят «армию» беспилотников-камикадзе для удара по Запорожской области, сообщает НСН.

