Российские войска уничтожили за сутки 16 украинских беспилотников

Российские войска с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 3544 беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говоритмя, что за последние сутки были уничтожены 16 беспилотников в районах населённых пунктов Залиман и Кременная в Луганской народной республике, Владимировка, Василевка и Павловка в Донецкой народной республики, а также Берестовое и Лозовая Харьковской области и Алешки Херсонской области.

«Средствами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов РСЗО «HIMARS», - добавили в ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные готовят «армию» беспилотников-камикадзе для удара по Запорожской области, сообщает НСН.

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