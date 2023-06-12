Вооруженные силы РФ отразили атаки ВСУ в районе Времевского выступа
Силы группировки войск «Восток» отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что противник попытался атаковать с направления Великой Новоселки Донецкой народной республики и в районе населённого пункта Левадное Запорожской области.
Отмечается, что решительные действия российских подразделений, а также огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, позволили отразить эти атаки.
«Потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, два танка, а также три боевые бронированные машины», - заключили в военном ведомстве.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа в Запорожской области продолжаются тяжёлые бои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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