В ДНР десантники сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью тарана

Оператор беспилотника Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил под Артемовском украинский ударный гексакоптер типа «Баба Яга». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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«Квадрокоптер десантников-дальневосточников в воздушном бою ... сбил ударный гексакоптер ВСУ», — отметили в ведомстве.

Российский оператор заметил аппарат типа «Баба Яга», возвращаясь после проведения воздушной разведки. Украинский гексакоптер шел в расположение подразделений ВСУ после сброса мин. Оператор отечественного БПЛА решил сбить дрон противника.

«После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — подчеркнули в Минобороны.

Позже российские военные нашли аппарат противника и доставили в расположение для изучения.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВДВВСУБеспилотникиСпецоперацияДНР

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