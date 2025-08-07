На Кубани поле загорелось из-за обломков украинского БПЛА
Возгорания произошли в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.
«В станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали», - сообщил оперштаб в Telegram-канале.
Кроме того, в одном доме повреждено остекление.
Также обломки дрона рухнули на территории элеватора в станице Полтавской. Это спровоцировало небольшое возгорание, огонь потушили до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Ранее в Волгоградской области отразили атаку БПЛА, в результате загорелось административное здание на железнодорожной станции Суровикино, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Трампа закроет две миссии NASA
- Программистов удивили заявления хакеров об уязвимостях российских компаний
- На Кубани поле загорелось из-за обломков украинского БПЛА
- СМИ: Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским
- Новая зараза: В Китае вернули ограничения времен коронавируса
- Ушаков: Россия передала Трампу сигналы по украинскому вопросу
- Украина вычеркнула из списков на обмен тысячу пленных
- В России насчитывается 40,8 млн пенсионеров
- Трамп заявил, что срок для достижения соглашения по Украине истекает
- В России изменятся правила приема в вузы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru