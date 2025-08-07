На Кубани поле загорелось из-за обломков украинского БПЛА

Возгорания произошли в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«В станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали», - сообщил оперштаб в Telegram-канале.

Кроме того, в одном доме повреждено остекление.

Также обломки дрона рухнули на территории элеватора в станице Полтавской. Это спровоцировало небольшое возгорание, огонь потушили до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Ранее в Волгоградской области отразили атаку БПЛА, в результате загорелось административное здание на железнодорожной станции Суровикино, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКраснодарский Край

