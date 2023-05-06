Волонтеры: Большая часть обращающихся к нам за разъяснениями горожан намерены стать контрактниками

«Мы ему рассказываем о том, что есть номер 117 - это телефон горячей линии, на который он может обратиться, позвонить и задать интересующий вопрос. После чего он отправляется на Яблочково, дом 5, строение 1 - это адрес пункта, и там уже проходят все необходимые процедуры для заключения контракта», — пояснил волонтер центра Максим Карев.

Волонтеры в Лефортове также рекомендуют уточнять подробности условий контрактной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на сайте mos.ru.

У волонтеров также можно узнать о льготах для участников спецоперации, о порядке их выплат и получении военных специальностей. В едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова волонтеры помогают заполнять документы и содействуют в прохождении медкомиссии.

