Волонтеры: Большая часть обращающихся к нам за разъяснениями горожан намерены стать контрактниками

Московские волонтеры единого пункта отбора на контрактную службу, расположенного в Москве на улице Яблочкова, д.5, стр.1, консультируют граждан по вопросам прохождения военной службы по контракту. О том, куда нужно обратиться, чтобы поступить на воинскую службу по контракту, рассказывают каждому желающему.

Народный артист РФ Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

«Мы ему рассказываем о том, что есть номер 117 - это телефон горячей линии, на который он может обратиться, позвонить и задать интересующий вопрос. После чего он отправляется на Яблочково, дом 5, строение 1 - это адрес пункта, и там уже проходят все необходимые процедуры для заключения контракта», — пояснил волонтер центра Максим Карев.

Волонтеры в Лефортове также рекомендуют уточнять подробности условий контрактной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на сайте mos.ru.

У волонтеров также можно узнать о льготах для участников спецоперации, о порядке их выплат и получении военных специальностей. В едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова волонтеры помогают заполнять документы и содействуют в прохождении медкомиссии.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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