Народный артист РФ Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

По признанию 77-летнего артиста, центр оставил в его душе сильное впечатление. По оценке Баринова, там всё сделано должным образом.

Подробную информацию о работе пункта и условиях набора на службу в армию РФ по контракту можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Данные также предоставляет чат-бот в мессенджере Telegram.

