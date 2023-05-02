Народный артист РФ Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Народный артист России Валерий Баринов побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в российской столице на улице Яблочкова, в Бутырском районе. Таким образом актёр поддержал военных добровольцев.

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По признанию 77-летнего артиста, центр оставил в его душе сильное впечатление. По оценке Баринова, там всё сделано должным образом.

Подробную информацию о работе пункта и условиях набора на службу в армию РФ по контракту можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Данные также предоставляет чат-бот в мессенджере Telegram.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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