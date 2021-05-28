«Бьёт за горизонт». Военный эксперт описал преимущества С-500

В ближайшее время на вооружение российской армии поступит зенитно-ракетный комплекс С-500. В США это оружие уже прозвали «убийцей американских стелсов», соответствующую статью накануне опубликовал американский журнал National Interest. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал высокую оценку американских военных аналитиков неслучайной.

«Этот зенитно-ракетный комплекс действительно прорывной. Во-первых, известны данные стрельбы - 600 километров по аэродинамическим целям. Таких комплексов в мире больше не существует - они за горизонт бьют, это естественно. Потому что за 600 километров в прямой видимости стрелять бессмысленно. Он обладает качествами ведения борьбы с аэробаллистическими целями плюс поражение целей в ближнем космосе. То есть это сочетание в комплексе всех трех типов целей», - объяснил военный эксперт.

Сивков заметил, что в США нет такой наземной системы, которая обладала бы схожими характеристиками.

«Что касается штатов, то у них есть комплекс с ракетами «Standard-3» модификации «D», которые обеспечивают поражение баллистических целей и боевых целей в ближнем космосе на расстоянии две с половиной тысячи километров. Но они в чистом виде стреляют по таким целям, по аэродинамическим целям они не стреляют. Так что С-500 это такой уникальный ракетный комплекс наземный. На флоте у американцев есть, как я уже и сказал, комплекс на основе систем управления "Aegis" с соответствующими ракетами, так что это надо иметь в виду», - пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.