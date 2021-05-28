«Бьёт за горизонт». Военный эксперт описал преимущества С-500
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал новый зенитный ракетный комплекс С-500 прорывным и не имеющим аналогов в мире.
В ближайшее время на вооружение российской армии поступит зенитно-ракетный комплекс С-500. В США это оружие уже прозвали «убийцей американских стелсов», соответствующую статью накануне опубликовал американский журнал National Interest. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал высокую оценку американских военных аналитиков неслучайной.
«Этот зенитно-ракетный комплекс действительно прорывной. Во-первых, известны данные стрельбы - 600 километров по аэродинамическим целям. Таких комплексов в мире больше не существует - они за горизонт бьют, это естественно. Потому что за 600 километров в прямой видимости стрелять бессмысленно. Он обладает качествами ведения борьбы с аэробаллистическими целями плюс поражение целей в ближнем космосе. То есть это сочетание в комплексе всех трех типов целей», - объяснил военный эксперт.
Сивков заметил, что в США нет такой наземной системы, которая обладала бы схожими характеристиками.
«Что касается штатов, то у них есть комплекс с ракетами «Standard-3» модификации «D», которые обеспечивают поражение баллистических целей и боевых целей в ближнем космосе на расстоянии две с половиной тысячи километров. Но они в чистом виде стреляют по таким целям, по аэродинамическим целям они не стреляют. Так что С-500 это такой уникальный ракетный комплекс наземный. На флоте у американцев есть, как я уже и сказал, комплекс на основе систем управления "Aegis" с соответствующими ракетами, так что это надо иметь в виду», - пояснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Он заметил, что, как и его предшественник С-400, С-500 может использоваться где угодно, но в первую очередь будет решать задачи противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны на территории Российской Федерации. При этом существует проблема в использовании этого зенитно-ракетного комплекса против крылатых ракет за линией горизонта, так как в России нет достаточного количества соответствующих радиолокационных систем.
«Крылатые ракеты идут в составе массированного авиационно-ракетного удара в первом эшелоне и решают задачи подавления системы противовоздушной обороны, уничтожения пульта управления систем ПВО. Они прокладывают дорогу для ударной авиации. Поэтому их отражение это задача номер один. Отразили такой удар, дальше решаем задачи с пилотируемой авиацией. И в случае больших потерь у противника, он отказывается от дальнейшего ведения войны. С-500 способны их поражать, причем на большом отдалении – до 600 километров, но для того, чтобы обеспечить поражение целей, ему нужно выдать ценные указания. Он же за горизонт не может улететь. Эти указания можно передать с помощью радиолокационных загоризонтных станций, но лучше всего для этого подходят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-100. Их у нас очень мало, всего девять штук. При том, что Россия от Советского Союза она получила 31», - отметил специалист.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, и на очереди поставка этих систем в войска.
Новый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 может конкурировать с передовыми стелс-платформами НАТО, считают авторы американского журнала National Interest. По мнению американцев, новая система не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет многое из того, что ставят его в отдельный класс производительности.
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