Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей у западных границ

Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для противостояния НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, совершенствование боевого состава необходимо из-за действий Запада.

Климкин пожаловался, что украинцы не поддерживают НАТО и фанатеют от Путина

Министр также уточнил, что мероприятия будут реализованы совместно с поставкой вооружения и военной техники.

Ранее министр обороны сообщил о начале серийного производства в России боевых роботов с искусственным интеллектом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаСергей Шойгу
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