Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей у западных границ
31 мая 202114:32
Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для противостояния НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, совершенствование боевого состава необходимо из-за действий Запада.
Министр также уточнил, что мероприятия будут реализованы совместно с поставкой вооружения и военной техники.
Ранее министр обороны сообщил о начале серийного производства в России боевых роботов с искусственным интеллектом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru