Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей у западных границ

К 2023 году 70% станций метро в Москве будут оснащены аудионавигацией Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась почти на 30% Мемориальную доску композитору Аркадию Островскому откроют в Москве В Москве подготовили культурную программу в честь Дня защиты детей В этом году июнь в России будет теплым