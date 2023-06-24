Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве

Ранее в Москве ввели режим контртеррористической операции для пресечения возможных терактов. Кроме того, режим КТО ввели в Подмосковье.

«В связи с этим ... отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме», — написал Собянин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что передвижения по Москве не затруднены.

Градоначальник поблагодарил жителей и гостей столицы за понимание и «спокойное отношение» к ситуации.

