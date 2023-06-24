Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве
24 июня 202309:41
Запланированные в Москве массовые мероприятия отменены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее в Москве ввели режим контртеррористической операции для пресечения возможных терактов. Кроме того, режим КТО ввели в Подмосковье.
«В связи с этим ... отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объеме», — написал Собянин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что передвижения по Москве не затруднены.
Градоначальник поблагодарил жителей и гостей столицы за понимание и «спокойное отношение» к ситуации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru