Военный медик: ВСУ целятся в российские санитарные машины
Санитарные машины, которые занимаются эвакуацией раненых российских военных, входят в число приоритетных целей для ВСУ на донецком направлении. Об этом рассказал медик 200-й мотострелковой бригады с позывным «Вивальди» в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, украинские силовики атакуют технику с помощью дронов-камикадзе.
«Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом — работает по полной», — поделился боец.
По словам военного медика, эвакуационные машины подъезжают близко к линии соприкосновения, на расстояние до километра, где их пытаются атаковать дроны ВСУ.
Ранее командир взвода рассказал, что экипаж танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады ликвидировал группу украинских солдат на севере Донецкой народной республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru