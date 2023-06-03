Военный медик: ВСУ целятся в российские санитарные машины

Как отметил собеседник агентства, украинские силовики атакуют технику с помощью дронов-камикадзе.

«Противник не жалеет ни боеприпасов, ни своих сил, бьет в полной мере, если даже противник прекрасно видит, что машина с красным крестом — работает по полной», — поделился боец.

По словам военного медика, эвакуационные машины подъезжают близко к линии соприкосновения, на расстояние до километра, где их пытаются атаковать дроны ВСУ.

Ранее командир взвода рассказал, что экипаж танка Т-80БВМ 200-й мотострелковой бригады ликвидировал группу украинских солдат на севере Донецкой народной республики.

