Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска
Авиация группировки российских войск «Юг» поразила командный пункт украинской 81-й аэромобильной бригады в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Кроме того, артиллеристы «Юга» уничтожили взводные опорные ВСУ в районе Богдановки и Котельников, поразили огневые позиции противника в районе Спорного, железнодорожную станцию разгрузки в Курахово.
«Также артиллерийскими расчетами ... уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа», — цитирует Астафьева РИА Новости.
Начальник пресс-центра группировки также рассказал, что спецназ РФ ликвидировал опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска
- СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233
- Глава киевского района призвал Кличко вместе подать в отставку
- «ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса
- Секретарь СНБО заявил, что русскоговорящим нет места на Украине
- СМИ: Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта
- В Минфине США заявили о необходимости контактов с Китаем по вопросам мировой экономики
- Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с картой Украины без Крыма
- Байден заявил, что подпишет закон о повышении потолка госдолга в субботу
- Развожаев: Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru