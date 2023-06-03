Российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска

Авиация группировки российских войск «Юг» поразила командный пункт украинской 81-й аэромобильной бригады в районе Северска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

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Кроме того, артиллеристы «Юга» уничтожили взводные опорные ВСУ в районе Богдановки и Котельников, поразили огневые позиции противника в районе Спорного, железнодорожную станцию разгрузки в Курахово.

«Также артиллерийскими расчетами ... уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Начальник пресс-центра группировки также рассказал, что спецназ РФ ликвидировал опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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