Военный эксперт: «Задира» может изменить ход спецоперации на Украине

Новейший лазерный комплекс «Задира» Вооруженных сил Российской Федерации может в корне изменить ситуацию на Донбассе, рассказал в интервью «Народным новостям» военный эксперт Юрий Кнутов.

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По его словам, российские войска уже начали его применять в ходе спецоперации.

«Создан лазерный комплекс, способный уничтожать беспилотники, в том числе выжигая их. „Задира“ должен решить задачи по борьбе с беспилотной авиацией, которой очень много на Украине», — рассказал Кнутов.

Он пояснил, что лазеры смогут выводить из строя оптику танков, поражать артиллерию и другое тяжелое вооружение.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что Россия ведет разработку гиперзвуковых ракет нового поколения, предназначенных для различных носителей.

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ФОТО: Американская лазерная пушка. Фото с сайта mignews.ru
ТЕГИ:ОружиеВоенныеДонбассЭкспертыУкраина
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