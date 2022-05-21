Военный эксперт: «Задира» может изменить ход спецоперации на Украине
Новейший лазерный комплекс «Задира» Вооруженных сил Российской Федерации может в корне изменить ситуацию на Донбассе, рассказал в интервью «Народным новостям» военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, российские войска уже начали его применять в ходе спецоперации.
«Создан лазерный комплекс, способный уничтожать беспилотники, в том числе выжигая их. „Задира“ должен решить задачи по борьбе с беспилотной авиацией, которой очень много на Украине», — рассказал Кнутов.
Он пояснил, что лазеры смогут выводить из строя оптику танков, поражать артиллерию и другое тяжелое вооружение.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что Россия ведет разработку гиперзвуковых ракет нового поколения, предназначенных для различных носителей.
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