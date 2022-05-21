В США назвали Турцию «секретным оружием» России внутри НАТО
Турция — «секретное оружие» России внутри НАТО из-за позиции Анкары по Украине и вопросу расширения альянса. Об этом сообщает Fox News.
«Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу», — отмечается в материале.
Так, турецкий лидер пытается дестабилизировать альянс после попытки своего свержения в 2016 году. С начала украинского конфликта Турция не вводила ограничения против России, при этом Анкара сама оказалась под санкциями США после покупки российского комплекса С-400.
Как отмечают эксперты, Эрдоган использует западные структуры или идет на конфронтацию в зависимости от того, как выгоднее действовать в каждом случае. При этом некоторые специалисты даже называют турецкого президента «человеком [президента РФ Владимира] Путина в НАТО».
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