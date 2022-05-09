Борисов рассказал о находящихся в разработке в РФ гиперзвуковых ракетах нового поколения
Россия ведет разработку гиперзвуковых ракет нового поколения, предназначенных для различных носителей. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью агентству «Интерфакс».
«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — отметил Борисов.
Новые ракеты будут установлены на модернизированные и перспективные авиационные комплексы, которые проходят испытания на ракетоносцах Ту -22М3М, пишет Газета.ru.
Борисов также опроверг сообщения украинских СМИ о том, что у России исчерпан запас высокоточных ракет и боеприпасов.
«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи», — подчеркнул вице-премьер РФ.
Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что перед тем, как взять под контроль Южную Украину, Вооружённым силам РФ следует уничтожить группировку нацистов на донецком направлении, сообщает NEWS.ru. По его словам, «по географии» к Южной Украине относятся Одесская, Херсонская, Запорожская, Николаевская и Донецкая области.
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