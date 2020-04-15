Эксперт оценил последствия возможного удара Украины по России

Тем не менее, серьёзного урона России украинцы нанести не смогут, потому что имеющееся у них вооружение находится в плачевном состоянии, считает Литовкин.

Ранее о возможности удара по российским инфраструктурным объектам заявил директор оставшегося без финансирования Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Литовкин уверен, что Киев не решится на такой удар, потому что Россия ответит так, что от Украины «пустого места не останется». Так что заявление Шимана - «для своего хутора», заключил российский военный аналитик.

