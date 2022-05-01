Военный эксперт раскрыл причины внимания стран НАТО к ситуации с «Азовсталью»
Страны НАТО не заинтересованы в том, чтобы стало известно об обучении украинских военных западными инструкторами, которые укрылись на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, уничтожать население Донбасса. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в интервью «Известиям» 1 мая.
Эксперт на основе данных руководства Донецкой независимой республики напомнил, что на предприятии укрылись около 400 и более иностранных наемников из различных государств, а также инструкторы и специалисты, которые вели тренировки и обучение «бандеровской» армии. Речь идет об офицерах из США, Канады, Германии, Швеции и Турции.
«Поэтому все руководители натовских государств заинтересованы, чтобы эти люди не оказались в свете объективов телевизионных, и чтобы не было видно, что страны НАТО не только поддерживали Украину своим оружием и боеприпасами, но еще руководили боевыми действиями бандеровских войск против Донбасса», — заявил Литовкин.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, киевские власти привлекли на свою сторону наёмников из 63 государств, сообщает ТАСС.
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