Эксперт на основе данных руководства Донецкой независимой республики напомнил, что на предприятии укрылись около 400 и более иностранных наемников из различных государств, а также инструкторы и специалисты, которые вели тренировки и обучение «бандеровской» армии. Речь идет об офицерах из США, Канады, Германии, Швеции и Турции.

«Поэтому все руководители натовских государств заинтересованы, чтобы эти люди не оказались в свете объективов телевизионных, и чтобы не было видно, что страны НАТО не только поддерживали Украину своим оружием и боеприпасами, но еще руководили боевыми действиями бандеровских войск против Донбасса», — заявил Литовкин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, киевские власти привлекли на свою сторону наёмников из 63 государств, сообщает ТАСС.

