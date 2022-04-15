Телеграм: Президенты уходят в космос, остальные - в плен

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Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии под стражу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и предложил Москве обменять его на украинских военнопленных. Ранее Медведчуку на Украине предъявили обвинения в госизмене и посадили под домашний арест. После начала военной операции сообщалось, что из-под ареста он сбежал.

«Мейстер» рассуждает о том, зачем эта история нужна Зеленскому:

«СБУ уже хвалится тяжелейшей и опаснейшей операцией по поимке Медведчука, однако эти заявления трудно воспринимать без улыбки: оппозиционер, вероятно, взаправду оставался в столице, где горе-разведчики искали его полтора месяца. Толк от его поимки, по факту, для Зеленского не большой: доказать его значимость для Москвы и обвинить в работе на Россию у Зеленского не получалось и до операции, а сейчас и подавно – даже в момент опасности Медведчук не сбежал из страны и не дискредитировал себя, как Янукович. Устранить конкурента физически украинский лидер не решился, а теперь его смерть в плену маловероятна – слишком токсичная история, даже для западных партнеров. Из пользы – лишь возможность кратковременного хайпа на поимке известного пророссийского политика. Впрочем, есть и другая версия происходящего. Из Мариуполя поступает все больше вестей о массовой сдаче в плен украинских военных, их оборона рассыпается на глазах. На этом фоне предоставление Медведчука публике является банальной попыткой перебить негативные новости с фронта и показать электорату хоть какую-то перемогу».

«Zommerman» не понимает логику Зеленского:

«По сути главный вывод из этой истории заключается в том, что вроде как в европейской стране, оказывается, можно реально взять в заложники СВОЕГО гражданина, главу политсовета крупнейшей оппозиционной партии, пытать его и предлагать обменять другой стране. Не знаю даже, как это комментировать. Европе, США, видимо, такое очень нравится. Привили настоящие демократические ценности обезумевшим бандеровцам. Кстати, с таким же успехом Зеленский может начать отрезать себе под камеру пальцы или голову серпом и угрожать, что будет это делать до тех пор, пока Россия не исполнит его хотелки. Это же практически то же самое».

«Друид» полагает, что все дело в иностранцах на «Азовстали»:

«Предложение Владимира Зеленского об обмене Виктора Медведчука на пленных украинцев в Мариуполе – это последний козырь в руках киевского режима, которым они хотят не допустить утечку от иностранных офицеров в "Азовстали" секретных данных о планах разворачивания боевых действий и совершенных ими военных преступлениях. С В. Медведчука за долгое время пребывания в подвалах СБУ, безусловно, сняли различные показания, а многое, что он не рассказал – будет домыслено и выдано в СМИ определенными порциями. С целью формирования антироссийских настроений во всем мире и поднятия очередного резонанса, как вокруг Бучи. В этом мифотворчестве будет все, вплоть до планов убийства В. Зеленского. В. Зеленский также этими торгами по В. Медведчуку затеял потянуть время, чтобы перебросить на Восточный фронт как можно больше оружия, передаваемого странами Запада, и не допустить быстрого окружения восточной группировки ВСУ. Ставки подняты максимально».

«АнтиДеZа» комментирует фото Медведчука, которое распространила Служба безопасности Украины:

«Зеленский предложил обменять военнопленных на Медведчука. При этом он заявил, что политика задержали только сегодня. По фотографии изможденного Медведчука очевидно, что его захватили в плен гораздо раньше. Как справедливо пишут патриотические телеграм-каналы, Медведчука сейчас достали на поверхность в попытке перебить информацию о массовой сдаче в плен морпехов в Мариуполе. Киев действует в своем традиционном стиле – хватает собственных же граждан, а потом предлагает их обменять на военных. Мы насмотрелись на это за годы войны в Донбассе».

«Свои да Наши» подчеркивают, что Зеленский нарушает Конституцию Украины:

«Украинская Конституция, как и российская, прямо прописывает, что гражданин не может быть выдворен за пределы Украины или выдан другому государству. Это положение – защита со стороны своего государства – вообще базовое право любого гражданина, в том или ином виде прописанное в Конституциях большинства современных стран. Медведчук – гражданин Украины? Гражданин (к слову, как и россияне, украинец Медведчук своего гражданства, если я не путаю, также не может быть лишен). Да, на Украине сейчас объявлено военное положение. Но вот в чем загвоздка: единожды будучи попранной, где гарантия, что впоследствии Конституция всегда будет неукоснительно соблюдаться? Гарант Конституции должен Конституцию соблюдать. На то он и гарант».

