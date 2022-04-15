Телеграм: Президенты уходят в космос, остальные - в плен
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Президенты и их космос
12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром Восточный в Амурской области.
«Научно-образовательная политика» рассказывает, о чем договорились президенты:
«Пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко стала квинтэссенцией всех смысловых полей вокруг визита двух президентов на космодром Восточный. В ходе различных мероприятий оба рассуждали о широком спектре вопросов: от строительства до современного мироустройства. Естественно, значительное место заняли научно-технологические сюжеты. <…> В качестве стратегического ориентира избрано сотрудничество в создании сети аппаратов зондирования Земли. Первый аппарат будут собирать именно в Белоруссии. Второй вектор – привлечение белорусских специалистов к строительству инфраструктуры космодрома Восточный и города Циолковский. Президент Александр Лукашенко стал первым из глав государств, которого пустили в ЗАТО и на космодром Восточный. Аналогично белорусские строители получат уникальные возможности для реализации строительных проектов. Третий – вывод на орбиту белорусского космонавта, который планируется на следующий год. Четвертый – создание современной ракеты».
«Всевидящее око» обращается к скептикам:
«Вопреки злым языкам, раз за разом хоронящим российский космос или объявляющим его дорогостоящим и бесперспективным, Президент четко обозначил: космическая программа будет развиваться и дальше. Она, в первую очередь, является важным элементом научных и высокотехнологичных разработок, робототехники и микроэлектроники, а также обеспечивает технологический суверенитет России. От себя добавим, что, помимо всего перечисленного, космос – это сильнейший русский бренд и часть национальной гордости, символ надежд и высоких устремлений. Сейчас, во времена повсеместной отмены культуры и одновременного выхода России из-под западного гнета потребительских ценностей, очень важно, чтобы у России возник свой прогрессивный культурный код, наряду с традиционными ценностями. Космос под это подходит как нельзя лучше».
Путин в Амурской области говорил не только о развитии космонавтики, но и о поддержке дальневосточной экономики, пишет «Карточная изба»:
«Путешественники, которые собираются отдохнуть на Дальнем Востоке, должны получать вдвое больший кэшбек от государства. Такое мнение озвучил президент России Путин в ходе пребывания на территории ДФО. <…> Таким образом, с подачи президента страны туристический кэшбек за поездки на Дальний Восток вырастет в два раза. Это даст возможность экономикам регионов ДФО за счет реализации программы получить внушительные дополнительные доходы и обеспечит синергетический эффект для развития туристической отрасли на дальневосточных территориях России».
А еще президент поделился детскими воспоминаниями, рассказывает «Темник»:
«Владимир Путин в День космонавтики поделился своими воспоминаниями из детства о полете человека в космос. Будущего главу государства, как и всю страну, это событие впечатлило. Гордость, как выразился Путин, висела в воздухе. Президент уверен, что нечто подобное повторится – Россию ждут новые достижения и победы. Долго ждать вряд ли придется. Путин сегодня заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, и в этом у него нет никаких сомнений. Ключевые военные силы РФ после ослабления ВСУ сконцентрированы на освобождении Донбасса. Это точно будет знаковой победой».
Австрия и её канцлер
В понедельник в Москве прошли переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом формате.
Журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев пишет, что Нехаммер приехал в Москву с ультиматумом, и напрасно:
«Русские не понимают ультиматумы. И не принимают ультиматумы. Не в характере. <…> Есть очень большая разница между европейцами и нами в специфике формирования государственности. Историк Николай Ульянов писал, что именно военный фактор был определяющим для России. Потому что открытые пространства Руси, потом России, превращали ее в привлекательную добычу. И каждая война в русской истории становилась войной за выживание нации. Это не хорошо, не плохо. Это просто факт и часть нашего генокода. Поэтому русские люди ультиматум воспринимают (на уровне подсознательном) не как вызов, не как набор условий, а как ситуацию, где против нас снова объявлена война, где нет варианта проиграть. Потому что иначе не будет страны. Может быть, канцлер вовсе и не имел ничего такого ввиду. Приехал попугать, погрозить, надавить. Очень зря. Ну институты советологии и изучения России на Западе давно закрыли, потому кто такие русские, там сейчас плохо понимают».
«Тот самый Олень» отмечает, что Нехаммер со своей задачей не справился:
«"Голубь последней надежды" свою миссию провалил и улетел из Москвы ни с чем – Путин не удостоил его даже полуторачасовой аудиенции, что красноречивее всего говорит о результатах переговоров. Шепчут, что Нехаммер решил вести переговоры с позиции силы и набрался смелости озвучить Путину ультиматум коллективного Запада, но по неопытности не подрассчитал свою юнкерскую прыть, поэтому разговор с Путиным не сложился и был короткий. Австрийского голубка быстро проводили за дверь и выдворили из Ново-Огарево. К слову, тот, кто тут писал о пророссийском векторе Австрии, несколько отстал от времени – в Австрии уже давно не так, и с 2019 года "венским балом" правят глобалисты, которые сместили национал-ориентированные силы и окончательно задушили условно пророссийского Курца. Неслучайно в Австрии была самая жесткая ковидная политика и полный локдаун. Нехаммер это без полутонов ставленник глобалистов, а его умеренная риторика в отношении Москвы – не более, чем риторика».
«Русский Демиург» считает, что Нехаммер выступил в роли курьера:
«Для Путина Нехаммер – как новобранец перед ветераном трех войн. Новобранца прислали посыльным от штаба противника. Своей силы у новобранца нет, он силен силой приславшего его штаба. Штаб противника загнан в коридор, ведущий к миру, худшему, чем довоенный. Именно этим объясняются все действия штаба, включая и то, что перед Путиным стоит посыльный новобранец. Никто из генералов в силу прямой вовлеченности в конфликт взять на себя миссию посыльного не мог. Тот тест, что Нехаммер проводил с Путиным, уложился в 75 минут. Как раз достаточно для теста. Это и понятно. Переговоров нет и быть в этот момент не может. Ультиматум можно было передать через другие коммуникации, от Псаки до Борреля. Ответ на ультиматум заранее известен. Зачем тогда было нужно присылать Нехаммера? А вот за этим. За коридором в "Азовстали", "а то хуже будет". Этот момент спрятали между другими условиями, а коридоры спрятали в общей постановке вопроса. Типа коридоры нужны, и вы за это отвечаете. Путину было скучно. Скучно отвечать, что на этой войне (с Западом, а не с Украиной) он за все отвечает. И не Нехаммеру ему об этом сообщать».
«338» допускает, что Вена раздражена действиями Киева:
«Есть мнение, что недавний визит канцлера Австрии Карла Нехаммера только для картинки имел целью показать поддержку Зеленскому. А на деле канцлер находит неприемлемым до слова совсем, что его государство какие-то киевские власти сделали вербовочным пунктом и рассадником экстремизма. Что, во-первых, подпадает под 320 статью УК Австрии, касающуюся нейтралитета страны, во-вторых, является нарушением международного права, а именно наемничество. С марта в публичное пространство через СМИ начали стравливать материалы, выражающие обеспокоенность сбором финансовой и материальной помощи на базе Австрийской медицинской ассоциации, Landstraßer Hauptstraße 138, ассоциацией "Украина", базирующейся в церкви Св. Варвары, и др. И кроме помощи по указанным адресам и в посольстве Украины осуществлялась запись граждан Австрии в иностранный легион с оказанием им содействия в отбытии на Украину. Плюс австрийцев уже подбешивает вседозволенное украинство на улицах Вены. Это не очень понравилось укровоЕнам, поэтому австрийским журналистам начали угрожать. Опровергнуть, извиниться, заниматься самоцензурой, в противном случае – иски или "редакцию ждут неприятности". Характерный для нынешней Украины почерк. Австрию такой бардак Киева не устраивает. О чем Зеленскому сообщил лично канцлер. Интересно будет последить за развязкой».
После поездки в Москву Нехаммер выступил против эмбарго на поставки российского газа. И не он один, пишет «Газ-Батюшка»:
«Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза. "Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ... С другой стороны, Австрия на стороне других стран-членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу", – сказал Нехаммер в эфире CNN. Как бы того ни желали заокеанские или украинские партнеры, но Европа не готова пойти на этот шаг, превратив экономики своих стран в прах. Да и пожелания Киева никак не колеруются с тем, что страна ежегодно получает порядка $2 млрд за транзит российского газа. В Украине почему-то не хватает смелости перекрыть транзит».
Россия и её пленные
В среду стало известно, что в Мариуполе более тысячи украинских морпехов сдались в плен.
«АДЕКВАТ Z» ждет цепной реакции:
«Каждая очередная массовая сдача все сильнее и нагляднее заставляет задуматься тех, кто еще не. Это, безусловно, не означает, что с огромной, пусть уже и хорошо потрепанной группировкой укров на Донбассе теперь все будет легко и просто. Но совершенно точно означает, что сопротивления до последнего там не будет – и в том числе как раз на мариупольских примерах. Когда убедятся, что плен является единственной альтернативой смерти, смерти бессмысленной, бестолковой и бесславной, те же процессы в умах и командования, и войск там запустятся неизбежно. Дело за нашим ударом, эффект которого запустит эти процессы. По всем признакам, ждать его долго не придется».
Политолог Юрий Баранчик считает нужным усилить информационную работу с украинскими военными:
«Сдача в плен 1000 морпехов стала крупнейшим невоенным поражением Зеленского с начала СВО и перекрыла по своим последствиям некоторый позитив для киевского режима как стамбульских переговоров, так и провокации британских спецслужб в Буче. Похоже, опытным путем мы нашли свой вариант невоенного решения военных проблем – если солдаты ВСУ начнут массово сдаваться в плен, это убьет любые аргументы Зеленского к Западу по поставкам вооружений. Потому что никто не будет поставлять оружие армии, сдающейся в плен. Соответственно, параллельно активному ведению боевых действий необходимо кратно усилить информационную работу с солдатами ВСУ, по каналам военной разведки и иных служб активно организовывать переговоры с военнослужащими Украины с тем, чтобы они прекратили бессмысленное сопротивление. Это будет самый сильный удар по авторитету Зеленского и необандеровского режима на Украине в целом».
«Брюссельский стукач» публикует интервью с украинским пленным:
«Первое большое интервью с военнослужащим 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМСУ, сдавшегося в плен в Мариуполе 4 апреля. "Я очень сильно разочаровался в государстве. Нас вкинули, кинули и снова вкинули. Весь батальон считает, что были как пушечное мясо". Старший матрос Владимир Загорский подробно рассказал о нахождении в кольце, сдаче в плен, своем отношении к действиям "Азова" и надеждах на будущее».
«Мышь в овощном» пишет о скотском отношении украинского руководства к собственным солдатам:
«Публичное заявление России о взятых в плен военнослужащих Украины – это не только сообщение о военном успехе. Не в последнюю очередь это еще и официальное принятие на себя всей полноты ответственности за судьбы этих людей. Той ответственности, которую давно сложил с себя Киев, очевидно полагая, что данный человеческий материал уже окончательно отработан, и больше с ним возиться не придется. А может быть, не "полагая", а "надеясь". С точки зрения киевских кабинетных стратегов, пополнение окруженными в Мариуполе морпехами бесчисленных рядов "Небесной сотни" с информационно-психологической точки зрения могло восприниматься как более предпочтительный вариант, чем их сдача в плен. Если тебе нет дела до своих потерь, то что ты предпочтешь для мотивации личного состава: пример сопротивления до последнего бойца или сохранения поставленными начальством в безнадежную ситуацию солдатами своих жизней? Ровно такой подход мы наблюдали применительно к пограничникам с острова Змеиный, и нет никаких причин считать, что за прошедшее время отношение украинского руководства к данному вопросу могло принципиально поменяться».
«Блокнот Пропагандиста» комментирует провалы украинской пропаганды:
«В укропабликах разгоняют видео, на котором бойцы 36-й бригады Морской Пехоты благодарят Украину за поддержку и обещают стоять до конца. Через несколько часов после этого видео они героически сохранят свои жизни, сдавшись в плен».
Украина и её пленные
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил о взятии под стражу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и предложил Москве обменять его на украинских военнопленных. Ранее Медведчуку на Украине предъявили обвинения в госизмене и посадили под домашний арест. После начала военной операции сообщалось, что из-под ареста он сбежал.
«Мейстер» рассуждает о том, зачем эта история нужна Зеленскому:
«СБУ уже хвалится тяжелейшей и опаснейшей операцией по поимке Медведчука, однако эти заявления трудно воспринимать без улыбки: оппозиционер, вероятно, взаправду оставался в столице, где горе-разведчики искали его полтора месяца. Толк от его поимки, по факту, для Зеленского не большой: доказать его значимость для Москвы и обвинить в работе на Россию у Зеленского не получалось и до операции, а сейчас и подавно – даже в момент опасности Медведчук не сбежал из страны и не дискредитировал себя, как Янукович. Устранить конкурента физически украинский лидер не решился, а теперь его смерть в плену маловероятна – слишком токсичная история, даже для западных партнеров. Из пользы – лишь возможность кратковременного хайпа на поимке известного пророссийского политика. Впрочем, есть и другая версия происходящего. Из Мариуполя поступает все больше вестей о массовой сдаче в плен украинских военных, их оборона рассыпается на глазах. На этом фоне предоставление Медведчука публике является банальной попыткой перебить негативные новости с фронта и показать электорату хоть какую-то перемогу».
«Zommerman» не понимает логику Зеленского:
«По сути главный вывод из этой истории заключается в том, что вроде как в европейской стране, оказывается, можно реально взять в заложники СВОЕГО гражданина, главу политсовета крупнейшей оппозиционной партии, пытать его и предлагать обменять другой стране. Не знаю даже, как это комментировать. Европе, США, видимо, такое очень нравится. Привили настоящие демократические ценности обезумевшим бандеровцам. Кстати, с таким же успехом Зеленский может начать отрезать себе под камеру пальцы или голову серпом и угрожать, что будет это делать до тех пор, пока Россия не исполнит его хотелки. Это же практически то же самое».
«Друид» полагает, что все дело в иностранцах на «Азовстали»:
«Предложение Владимира Зеленского об обмене Виктора Медведчука на пленных украинцев в Мариуполе – это последний козырь в руках киевского режима, которым они хотят не допустить утечку от иностранных офицеров в "Азовстали" секретных данных о планах разворачивания боевых действий и совершенных ими военных преступлениях. С В. Медведчука за долгое время пребывания в подвалах СБУ, безусловно, сняли различные показания, а многое, что он не рассказал – будет домыслено и выдано в СМИ определенными порциями. С целью формирования антироссийских настроений во всем мире и поднятия очередного резонанса, как вокруг Бучи. В этом мифотворчестве будет все, вплоть до планов убийства В. Зеленского. В. Зеленский также этими торгами по В. Медведчуку затеял потянуть время, чтобы перебросить на Восточный фронт как можно больше оружия, передаваемого странами Запада, и не допустить быстрого окружения восточной группировки ВСУ. Ставки подняты максимально».
«АнтиДеZа» комментирует фото Медведчука, которое распространила Служба безопасности Украины:
«Зеленский предложил обменять военнопленных на Медведчука. При этом он заявил, что политика задержали только сегодня. По фотографии изможденного Медведчука очевидно, что его захватили в плен гораздо раньше. Как справедливо пишут патриотические телеграм-каналы, Медведчука сейчас достали на поверхность в попытке перебить информацию о массовой сдаче в плен морпехов в Мариуполе. Киев действует в своем традиционном стиле – хватает собственных же граждан, а потом предлагает их обменять на военных. Мы насмотрелись на это за годы войны в Донбассе».
«Свои да Наши» подчеркивают, что Зеленский нарушает Конституцию Украины:
«Украинская Конституция, как и российская, прямо прописывает, что гражданин не может быть выдворен за пределы Украины или выдан другому государству. Это положение – защита со стороны своего государства – вообще базовое право любого гражданина, в том или ином виде прописанное в Конституциях большинства современных стран. Медведчук – гражданин Украины? Гражданин (к слову, как и россияне, украинец Медведчук своего гражданства, если я не путаю, также не может быть лишен). Да, на Украине сейчас объявлено военное положение. Но вот в чем загвоздка: единожды будучи попранной, где гарантия, что впоследствии Конституция всегда будет неукоснительно соблюдаться? Гарант Конституции должен Конституцию соблюдать. На то он и гарант».
Франция и её выборы
В воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а его ближайший конкурент, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. В стране прошли массовые акции протеста недовольных результатами выборов. Второй тур назначен на 24 апреля.
«Доктор Z прописал» рассказывает про заявления, которые сделала Ле Пен в среду:
«Во-первых, она хочет, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. То есть повторить то, что в свое время сделал Шарль де Голль. С 1966 по 2009 годы Франция не входила в эту структуру альянса. Но из НАТО Францию выводить Ле Пен не собирается (а то были сообщения, что она якобы хочет это сделать). Во-вторых, Ле Пен заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией. Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля. Шансы Марин Ле Пен на победу оцениваются, скажем так, не очень высоко. А было бы интересно посмотреть, как она стала бы воплощать в жизнь обещанное в случае, если б стала президентом».
«Оптимистка в штатском» знает, как помочь Ле Пен выиграть выборы:
«Считаю, что России надо просто накануне второго тура взять и поддержать публично Эммануэля Макрона. Наши французские партнеры начнут кричать в ответ, что это "беспрецедентное и недопустимое вмешательство России во внутренние дела Франции", но терять нам абсолютно нечего, поэтому без разницы. Вот если выйдет Путин или хотя бы Лавров, и кто-нибудь из них скажет, что "Российская Федерация поддерживает Макрона, потому что он классный и очень нам нравится", после такого заявления все люди, голосующие за Макрона, решат, что если его поддерживают такие ребята как Путин или Лавров ("агрессивный агрессор"), то надо сливать кандидата и голосовать за его прямого конкурента – Ле Пен, ведь вариантов во втором туре просто нет. Таким образом Ле Пен обязательно победит, что весьма благоприятно повлияет на стремительный распад так называемой Европы и ослабление на континенте влияния НАТО. Непонятно, почему российская дипломатия не пользуется этим простым приемом».
«PLATONOVA | Z» обращает внимание на союзников Макрона:
«Макрона поддержал "серый кардинал" или как его называют "теневой министр иностранных дел Франции". Бернар-Анри Леви заявил о "безоговорочной поддержке Эммануэля Макрона". <…> Напомню, что в середине марта Бернар совершил один из своих любимых постановочных визитов в Украину. Он встретился с Максимом Марченко, губернатором Одессы, который командовал украинским батальоном "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация), причастным "к похищениям, незаконным задержаниям, жестокому обращению, воровству, вымогательству и казням" (данные Amnesty International)».
«Россия не Европа» рассуждает о вероятности победы Ле Пен:
«Шанс у Ле Пен все же есть – это протестное голосование французов – по принципу "за кого угодно, только против Макрона". Часть левого электората, выступающего против пенсионной реформы и за национализацию банков, также может выступить в поддержку Ле Пен. Кроме того, выборы показали, что национально-консервативная волна во Франции если и не побеждает, то точно растет, поэтому возможно, что значительная часть электората Меланшона и Пекресс проголосует за Ле Пен (хотя вероятность подобного не слишком высока). Самое главное, что французская элита теперь сплотится вокруг Макрона и, как на прошлых выборах, сделает все возможное, чтобы не допустить Ле Пен к власти. И это гораздо более серьезное препятствие для победы на выборах, чем волеизъявление избирателей. Поэтому если Марин Ле Пен и одержит победу, то только в трудной и откровенно нечестной со стороны ее противников борьбе».
«Мюсли вслух» пишут о настроениях французов:
«25% французских избирателей не пришли на участки, хотя, казалось бы, весь политический спектр был представлен на выборах, голосуй – не хочу. Тем более что времена наступили, по общему мнению, крайне судьбоносные для Франции и Европы в целом. Тем не менее, налицо определенный абсентеизм (уклонение от выборов) французских избирателей. Не желающие голосовать французы разочарованы тем, что политики годами действуют согласно расписанным им ролям, пока кошельки и бензобаки рядовых граждан пустеют. Минувшей ночью улицы Ренна, Нанта и Лиона громили не только разочарованные сторонники крайне левого Жана-Люка Меланшона, но и те, кто не хотят видеть ни Макрона, ни Ле Пен. В конечном итоге, кто из двух оставшихся кандидатов сумеет максимально мобилизовать своих сторонников, заручится поддержкой других политических сил и привлечет к себе "уклонистов" и воздержавшихся, тот и победит. А французская политика зайдет на новый круг привычного маршрута».
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