Захарова заявила, что Украина привлекла около 7 тысяч наёмников

По её словам, только по открытым данным, из этих стран на Украину приехали порядка семи тысяч иностранных наёмников.

Захарова также отметила, что входящие в НАТО страны делают всё для затягивания противостояния.

«Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — добавила она.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся, «вместе со своими наставниками из бандеровцев» подлежат «денацификации в первую очередь», сообщает RT.