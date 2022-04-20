Захарова заявила, что Украина привлекла около 7 тысяч наёмников
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, киевские власти привлекли на свою сторону наёмников из 63 государств, сообщает ТАСС.
По её словам, только по открытым данным, из этих стран на Украину приехали порядка семи тысяч иностранных наёмников.
Захарова также отметила, что входящие в НАТО страны делают всё для затягивания противостояния.
«Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — добавила она.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся, «вместе со своими наставниками из бандеровцев» подлежат «денацификации в первую очередь», сообщает RT.
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