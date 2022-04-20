Захарова заявила, что Украина привлекла около 7 тысяч наёмников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, с момента начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, киевские власти привлекли на свою сторону наёмников из 63 государств, сообщает ТАСС.

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По её словам, только по открытым данным, из этих стран на Украину приехали порядка семи тысяч иностранных наёмников.

Захарова также отметила, что входящие в НАТО страны делают всё для затягивания противостояния.

«Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — добавила она.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся, «вместе со своими наставниками из бандеровцев» подлежат «денацификации в первую очередь», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФРоссияУкраинаМария Захарова
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