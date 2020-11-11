«Кто раньше среагирует». Генерал о внезапном ядерном ударе по России

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что в России находится на завершающем этапе создание нового защищённого пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. По его словам, он будет обладать практически абсолютной защитой и должен уцелеть даже в случае нанесения ядерного удара.

Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, зачем нужен новый пункт управления ядерными силами.