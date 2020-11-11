«Кто раньше среагирует». Генерал о внезапном ядерном ударе по России
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ рассказал в эфире НСН, зачем России нужен новый пункт управления стратегическими ядерными силами.
Президент России Владимир Путин в среду заявил, что в России находится на завершающем этапе создание нового защищённого пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. По его словам, он будет обладать практически абсолютной защитой и должен уцелеть даже в случае нанесения ядерного удара.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, зачем нужен новый пункт управления ядерными силами.
«Основу управления составляют командные пункты всех степеней, начиная с командного пункта полка. Требования к современным командным пунктам меняются постоянно, сейчас выигрывает тот, кто автоматизированнее, быстрее получает информацию, кто быстрее может дать распоряжение», - рассказал Бижев.
Он пояснил, что при управлении стратегическими ядерными силами решающим фактором является время – «кто раньше среагирует, тот и побеждает».
«Поэтому Путин такую задачу и поставил – усовершенствовать систему управления, перейти на новые формы передачи и информации», - подчеркнул генерал-лейтенант, отметив, что ядерная триада требует быстрого, надежного и гибкого управления.
Экс-замглавкома ВВС РФ рассказал, что в случае подготовки вероятного противника к нанесению ядерного удара по территории РФ высшее руководство страны уже будет об этом знать.
«Потому что разведка есть оптическая, радиолокационная, орбитальная, это все замыкается на систему управления. Даже если вероятный противник подумает, политическое руководство уже будет знать. Не может ни одна страна начать ядерную войну так, чтобы об этом не было известно мигом. Как только ракетный двигатель запустится, уже по факелу, по температуре окружающей среды информация пойдет, куда надо», - уверен военный эксперт.
Во вторник Путин заявил на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал. По его словам, страна будет в дальнейшем поддерживать запасы ядерного оружия «на уровне необходимой достаточности».
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