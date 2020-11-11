Путин призвал готовиться к ядерному удару по России
Президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.
По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара, передает РИА Новости.
Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.
Как добавляет RT, Путин также анонсировал создание нового защищённого пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами.
Во вторник глава государства заявил на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал, По его словам, страна будет в дальнейшем поддерживать запасы ядерного оружия «на уровне необходимой достаточности».
Ранее российский президент рассказал, что страны НАТО оставили без внимания предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса.
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