Путин призвал готовиться к ядерному удару по России

Президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.

По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара, передает РИА Новости.

Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.

Как добавляет RT, Путин также анонсировал создание нового защищённого пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами.

Путин подписал закон о запрете членам Совбеза на вклады за рубежом

Во вторник глава государства заявил на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал, По его словам, страна будет в дальнейшем поддерживать запасы ядерного оружия «на уровне необходимой достаточности».

Ранее российский президент рассказал, что страны НАТО оставили без внимания предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерный УдарВладимир Путин
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