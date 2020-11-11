Путин призвал готовиться к ядерному удару по России

Президент России Владимир Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами.

По его словам, это надо обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара, передает РИА Новости.

Путин заявил, что системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.

Как добавляет RT, Путин также анонсировал создание нового защищённого пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами.