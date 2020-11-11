Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

Как сообщалось ранее, Путин также призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами даже в случае нанесения ядерного удара. По его словам, системы управления ядерными силами должны быть простыми и надежными, как автомат Калашникова.

Во вторник глава государства заявил на совещании с руководителями Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, что Россия продолжит поддерживать свой ядерный потенциал, По его словам, страна будет в дальнейшем поддерживать запасы ядерного оружия «на уровне необходимой достаточности».

Ранее российский президент рассказал, что страны НАТО оставили без внимания предложение России снизить военную активность во время пандемии коронавируса.

