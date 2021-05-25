Путин рассказал об испытаниях ракетного комплекса С-500

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время более 70% зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил РФ (ВКС) перевооружены на современные системы С-400, сообщает ТАСС.

На совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса российский лидер отметил, что успешно завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500 и на очереди поставка этих систем в войска.

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что работы по созданию зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 будут завершены в 2021 году, сообщает RT. По его словам, этот ЗРК сможет бороться с гиперзвуковым оружием и баллистическими ракетами.

