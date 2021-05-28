В США рассказали о российском «убийце» истребителей-невидимок
Новый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 может конкурировать с передовыми стелс-платформами НАТО, считают авторы американского журнала National Interest. По мнению американцев, новая система не только превосходит своего предшественника С-400, но и имеет многое из того, что ставят его в отдельный класс производительности.
Российский ЗРК назвали одним из самых эффективных ответов Москвы на американские истребители-невидимки пятого поколения, такие как F-35 Lightning II и F-22 Raptor
Также С-500 может перехватывать гиперзвуковые крылатые ракеты и другие изделия, летящие со скоростью более М=5 (число Маха). Кроме того, комплекс может поражать баллистические ракеты в радиусе 600 километров и до десяти ракетных боеголовок, движущихся со скоростью более четырех миль в секунду.
«С-500 — удар по американскому престижу. Наша система нейтрализует американское наступательное оружие и превосходит их широко разрекламированные системы противовоздушной и противоракетной обороны», — цитирует автор статьи генерального конструктора концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павла Созинова.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, и на очереди поставка этих систем в войска.
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