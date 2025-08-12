Он отметил, что обстановка на поле боя складывается в пользу российской армии, темпы наступления которой «достаточно высоки».

Также эксперт указал на низкий военный дух Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за нехватки личного состава и поддержки со стороны США.

«Я не стал бы очень уж рассчитывать на какие-то договоренности на Аляске... Скорее всего, территории всё равно придётся освобождать военным путем», — заключил Литовкин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что после освобождения города Часов Яр оборона украинской армии «просела» на всей линии фронта, сообщает RT.

