Военный эксперт Литовкин назвал сроки полного освобождения ДНР
Российские войска на полное освобождение территории Донецкой народной республики (ДНР) потребуется «примерно полтора месяца». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.
Он отметил, что обстановка на поле боя складывается в пользу российской армии, темпы наступления которой «достаточно высоки».
Также эксперт указал на низкий военный дух Вооружённых сил Украины (ВСУ) из-за нехватки личного состава и поддержки со стороны США.
«Я не стал бы очень уж рассчитывать на какие-то договоренности на Аляске... Скорее всего, территории всё равно придётся освобождать военным путем», — заключил Литовкин.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что после освобождения города Часов Яр оборона украинской армии «просела» на всей линии фронта, сообщает RT.
