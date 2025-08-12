В связи с глобальным потеплением и изменением климата такие явления, как смерчи в Ленобласти над Ладожским озером уже не редкость: они стабильно наблюдаются раз в два года. Об этом НСН рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Несколько гигантских смерчей заметили над Ладожским озером в Ленобласти. На распространившихся в Telegram-каналах видеороликах видно, как три огромных вихря «разгуливают» над водой. По данным МЧС региона, сейчас жители страдают от непогоды — сильного ветра с грозой и дождей. Леус рассказал, насколько это явление уникально для региона.

«Если бы мы с вами говорили об этом явлении лет 10-20 лет назад, то его можно было назвать редким. Но по мере того, как мы с вами живем, в век глобального потепления, температура у нас постепенно растет, климат меняется, подобные явления, как и другие опасные явления погоды, происходят чаще. Наверное, за последнее десятилетие такое явление в акватории Ладожского озера или над Финским заливом если не ежегодно, то раз в два года наблюдается. Растет температура воды, усиливаются процессы испарения, усиливаются температурные контрасты, когда на поверхность этих водных объектов выходят холодные атмосферные фронты», - рассказал он.

Также собеседник НСН отметил, что смерчи почти всегда выходят на берег и могут нанести ущерб легким постройкам, однако быстро «разрушаются».

«Они всегда выходят на берег. Но при выходе на сушу моментально теряют активность и в течение буквально нескольких десятков секунд разрушаются. Тем не менее, если они будут выходить на сушу, где есть какие-то пляжные постройки, то это все может быть повалено или перенесено в другое место. Но нанести урон каким-то более постоянным сооружениям они не могут. В том числе не стоит, плавая на лодке, яхте, катере и увидев подобное явление, попытаться проплыть через него. Это может печально закончиться», - подытожил он.

Ранее разгул стихии произошел в Краснодарском крае: паводок в селе Лермонтово и посёлке Новомихайловский унёс в море несколько катеров и яхт, а спасателям пришлось эвакуировать десятки людей из затопленного урочища, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

