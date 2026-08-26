Песков: Киевский режим разрушается изнутри
26 августа 202613:03
Юлия Савченко
Киевский режим разрушается изнутри, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
По словам представителя Кремля, украинский режим теряет устойчивость, «которая и так всегда оставляла желать лучшего». Кроме того, Песков заявил, что Украина «однозначно» проигрывает конфликт.
«Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», - указал пресс-секретарь.
Ранее Песков отметил, что киевский режим пытается «идеологически раскачивать ситуацию» в России.
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