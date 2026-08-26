Дресс-код на работе устраивает только 57% россиян, но только 8% россиян сталкиваются со строгими ограничениями в одежде, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Зумеры заставляют работодателей пересматривать жёсткий дресс-код, формальное общение и фиксированный рабочий график. Молодые сотрудники оценивают корпоративные правила с точки зрения их пользы для работы и не готовы соблюдать ограничения только потому, что «так принято». Об этом рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова. Голованова раскрыла, как часто россияне сегодня вынуждены соблюдать дресс-код.