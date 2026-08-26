Строгий стиль: Дресс-код на работе устраивает только 57% россиян
В России 8% сотрудников работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля, заявила НСН Наталья Голованова.
Дресс-код на работе устраивает только 57% россиян, но только 8% россиян сталкиваются со строгими ограничениями в одежде, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Зумеры заставляют работодателей пересматривать жёсткий дресс-код, формальное общение и фиксированный рабочий график. Молодые сотрудники оценивают корпоративные правила с точки зрения их пользы для работы и не готовы соблюдать ограничения только потому, что «так принято». Об этом рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова. Голованова раскрыла, как часто россияне сегодня вынуждены соблюдать дресс-код.
«С корпоративными требованиями к одежде сталкиваются 46% офисных сотрудников: 8% работают в условиях строгого дресс-кода, а 38% работодатель просит придерживаться делового стиля. Нужно отметить, что дресс-код, принятый в компании, нравится 57% работников, 13% относятся к нему негативно. Впрочем, отношение к дресс-коду зависит от возраста опрашиваемых: среди респондентов до 35 лет дресс-код нравится 51%, среди 45+ это 58%», - рассказала она.
По ее словам, формальный стиль общения разделяет половина работающих россиян.
«Каждый второй работающий россиянин (49%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 26% — по имени-отчеству, 23% — по имени. Для 35% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени. Среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди россиян до 35 лет таких только 18%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (45%). Среди основных факторов выбора места работы россияне до 35 лет чаще респондентов 45+ называют work-life balance», - отметила она.
Молодое поколение в отличие от более взрослых людей выбирает работу не только по базовым критериям, но и по уровню психологического комфорта в коллективе, поэтому тренд на увольнение при выгорании более характерен для зумеров, рассказал НСН руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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