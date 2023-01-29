Военный аналитик Литовкин обвинил США в причастности к удару по больнице в ЛНР

Военные США руководят ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам жизнеобеспечения вопреки положениям Женевской конвенции. Вашингтон напрямую причастен к ракетному залпу из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил «Известиям» военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин.

При обстреле моста в Запорожье из HIMARS погибли мирные граждане

«Удары наносятся американскими системами залпового огня HIMARS, которыми управляют сами американские военнослужащие. Они, может, уже уволены из армии сейчас, но именно они командуют расчетами РСЗО. Поэтому и американцы там повинны в этих преступлениях против человечества. Таких преступников судил Нюрнбергский процесс», — подчеркнул аналитик

Литовкин напомнил, что Женевская конвенция запрещает наносить удары по объектам жизнеобеспечения. США борются с Россией, потому что она не склонила голову перед Соединенными Штатами.

Ранее российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссияСШАЛНРРакетный Удар
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