«Удары наносятся американскими системами залпового огня HIMARS, которыми управляют сами американские военнослужащие. Они, может, уже уволены из армии сейчас, но именно они командуют расчетами РСЗО. Поэтому и американцы там повинны в этих преступлениях против человечества. Таких преступников судил Нюрнбергский процесс», — подчеркнул аналитик

Литовкин напомнил, что Женевская конвенция запрещает наносить удары по объектам жизнеобеспечения. США борются с Россией, потому что она не склонила голову перед Соединенными Штатами.

Ранее российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.

