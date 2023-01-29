Военный аналитик Литовкин обвинил США в причастности к удару по больнице в ЛНР
Военные США руководят ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам жизнеобеспечения вопреки положениям Женевской конвенции. Вашингтон напрямую причастен к ракетному залпу из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил «Известиям» военный аналитик полковник в отставке Виктор Литовкин.
«Удары наносятся американскими системами залпового огня HIMARS, которыми управляют сами американские военнослужащие. Они, может, уже уволены из армии сейчас, но именно они командуют расчетами РСЗО. Поэтому и американцы там повинны в этих преступлениях против человечества. Таких преступников судил Нюрнбергский процесс», — подчеркнул аналитик
Литовкин напомнил, что Женевская конвенция запрещает наносить удары по объектам жизнеобеспечения. США борются с Россией, потому что она не склонила голову перед Соединенными Штатами.
Ранее российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.
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