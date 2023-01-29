При обстреле моста в Запорожье из HIMARS погибли мирные граждане
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобильного моста через реку Молочную в поселке Светлодолинское Запорожской области погибли мирные жители. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Уточняется, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения. Подробности позже», — сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее российское Министерство иностранных дел назвало военным преступлением обстрел больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ). Минобороны РФ сообщило о гибели 14 человек в результате обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по луганской больнице в Новоайдаре.
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