В ЛНР заявили об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских сил

Аэропорт Северодонецка зачищен от украинских силовиков. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.

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«Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот"», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Мирошник подчеркнул, что обстрелы, которые украинская сторона вела из здания аэропорта, прекратились.

Ранее посол ЛНР сообщил, что вся жилая городская застройка в Северодонецке зачищена от украинских военных, напоминает телеканал «360».

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