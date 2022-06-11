Мирошник заявил, что до 400 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке
До 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«На «Азоте» сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — уточнил он.
Ранее дипломат заявлял о блокировке украинских военных на промышленных предприятии и предпринимают попытки выйти на связь с союзными войсками ЛНР и России, пишет Газета.ru.
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