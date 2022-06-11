Мирошник заявил, что до 400 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке

До 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

В ЛНР заявили об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских сил

«На «Азоте» сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — уточнил он.

Ранее дипломат заявлял о блокировке украинских военных на промышленных предприятии и предпринимают попытки выйти на связь с союзными войсками ЛНР и России, пишет Газета.ru.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВСУЗаводРодион Мирошник
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры