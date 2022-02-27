Власти Украины освободят заключенных для участия в боевых действиях

Власти Украины намерены освободить бывших военных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, для участия в боевых действиях. Об этом заявил прокурор Офиса генпрокурора Украины Андрей Синюк.

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«Из мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать страну во время военного положения», —отметил прокурор в комментарии телеканалу «Громадське».

Синюк подчеркнул, что этот вопрос решается на самом высоком уровне, и речь идет о большом количестве заключенных.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. При этом в РФ неоднократно подчеркивали, что никто не собирается оккупировать украинскую территорию: в частности, об этом заявлял глава МИД России Сергей Лавров, напоминают «Невские новости». После начала операции Киев объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеЗаключенныеУкраина
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