Военные РФ заявили об иностранных наемниках на сватовском направлении

Мобилизованные россияне рассказали о столкновении с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости.

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Российские бойцы вспомнили эпизод, когда готовился артиллерийский удар по противнику. В этот момент военнослужащие из окопа рассмотрели тени и попытались уточнить, кто может выдвинуться в их сторону. Мобилизованные запросили у прибывших пароль.

«В ответ нам крикнули: "Русские, сдавайся!" Мы открыли по ним огонь», — рассказал российский военный.

По его словам, у наемников был польский или словацкий акцент.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita заявило, что не располагает информацией о точном числе поляков, ставших членами Иностранного легиона ВСУ, однако допустило, что счет может идти на сотни человек. Польские наемники, участвовавшие в российско-украинском конфликте на стороне сил ВСУ, воевали без соответствующего разрешения властей Польши.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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