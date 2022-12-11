Военные РФ заявили об иностранных наемниках на сватовском направлении
Мобилизованные россияне рассказали о столкновении с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе, передает РИА Новости.
Российские бойцы вспомнили эпизод, когда готовился артиллерийский удар по противнику. В этот момент военнослужащие из окопа рассмотрели тени и попытались уточнить, кто может выдвинуться в их сторону. Мобилизованные запросили у прибывших пароль.
«В ответ нам крикнули: "Русские, сдавайся!" Мы открыли по ним огонь», — рассказал российский военный.
По его словам, у наемников был польский или словацкий акцент.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita заявило, что не располагает информацией о точном числе поляков, ставших членами Иностранного легиона ВСУ, однако допустило, что счет может идти на сотни человек. Польские наемники, участвовавшие в российско-украинском конфликте на стороне сил ВСУ, воевали без соответствующего разрешения властей Польши.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- В Курской области решили запретить продажу фейерверков до конца февраля
- В Абхазии наблюдают за попытками Грузии открыть второй фронт против России
- В России госпитализировали 763 человека с коронавирусом за сутки
- Военные РФ заявили об иностранных наемниках на сватовском направлении
- В ЛНР рассказали о приезде «черных трансплантологов» под Артемовск
- Медведев предупредил о наращивании производства мощных средств поражения в РФ
- Тишковец пообещали тропический дождь в Москве
- Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа
- Названы три самых действенных способа бросить курить
- Эксперт рассказал о правиле «золотой полки» в магазинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru