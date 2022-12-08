Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине

Минобороны РФ утверждает, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, удар был нанесен высокоточным оружием в районе населенного пункта Боровское Харьковской области.

3 декабря Конашенков сообщил, что российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Количество потерь со стороны противника Минобороны тогда не уточнило.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНаемникиМинобороны РФ
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