Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине
Минобороны РФ утверждает, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, удар был нанесен высокоточным оружием в районе населенного пункта Боровское Харьковской области.
3 декабря Конашенков сообщил, что российские военные поразили два пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Количество потерь со стороны противника Минобороны тогда не уточнило.
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