Минобороны РФ заявило об уничтожении 90 польских наемников на Украине

Песков связал окончание СВО с желанием Зеленского Минобороны РФ установило 60% надбавку по воинской должности мобилизованным Госдума запретила услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев Мошенники стали звонить с номеров Турции, Казахстана и Ирана АТОР назвала 32 страны, куда с можно улететь прямыми рейсами