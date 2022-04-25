Военные РФ и ДНР прекратят боевые действия у «Азовстали» для выхода мирных жителей

Вооруженные Силы РФ и подразделения Донецкой народной республики, «руководствуясь чисто гуманными принципами», в одностороннем порядке прекратят боевые действия на этой территории в понедельник с 14:00 мск. Военнослужащие обеспечат вывод с «Азовстали» мирного населения, о нахождении которого на комбинате заявляет Киев. Гражданские лица смогут выйти с территории завода в любых избранных направлениях.

«Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали". Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет», — отмечается в сообщении российской стороны.

