Пушилин: На «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников
Около 400 иностранных наемников находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находится», — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Пушилин заявил, что заблокированным на территории «Азовстали» бойцам нацбатальонов «осталось недолго», напоминает РИА ФАН.
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