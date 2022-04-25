Пушилин: На «Азовстали» находятся около 400 иностранных наемников

Около 400 иностранных наемников находятся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин: Националистам на «Азовстали» «осталось недолго»

«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находится», — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Пушилин заявил, что заблокированным на территории «Азовстали» бойцам нацбатальонов «осталось недолго», напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МариупольДНРДенис Пушилин
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