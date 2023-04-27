Военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ
Российские силы в среду поразили 130 целей украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» подполковник Александр Савчук.
«Огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника», — цитирует офицера РИА Новости.
Кроме того, на Краснолиманском направлении группировка «Центр» вскрыла позиции украинских 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады. После ударов авиации противник понес потери.
Также российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников типа «Фурия» и «Лелека-100», отмечает телеканал «360».
Ранее в Минобороны сообщили, что военные РФ ликвидировали до 65 бойцов противника на Краснолиманском направлении, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru