Российские силы сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

«Подразделениями специального назначения ... и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Кроме того, в районе Орловки на Авдеевском направлении артиллеристы атаковали автомобильную колонну противника и с помощью реактивной системы БМ-21 «Град» уничтожили пять единиц техники ВСУ и до 25 военных.

На Лисичанском направлении в районе Григоровки российская авиация уничтожила опорный пункт 81-й украинской аэромобильной бригады. Также в Краматорске силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника и уничтожили значительное количество техники и живой силы.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России пресекла деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской народной республике и Харьковской области, напоминает RT.

