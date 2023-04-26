Российские силы сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
Российские военные сорвали ротацию бригады ВСУ в районе Марьинки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«Подразделениями специального назначения ... и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — цитирует Астафьева РИА Новости.
Кроме того, в районе Орловки на Авдеевском направлении артиллеристы атаковали автомобильную колонну противника и с помощью реактивной системы БМ-21 «Град» уничтожили пять единиц техники ВСУ и до 25 военных.
На Лисичанском направлении в районе Григоровки российская авиация уничтожила опорный пункт 81-й украинской аэромобильной бригады. Также в Краматорске силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника и уничтожили значительное количество техники и живой силы.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России пресекла деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в Луганской народной республике и Харьковской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru