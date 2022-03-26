Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в спецоперации
Военнослужащие из Южной Осетии командированы в Донбасс, где они примут участие в российской спецоперации. Об этом написал президент республики Анатолий Бибилов в своем Telegram-канале.
«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят - кровь аланская дает о себе знать. Они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию. Потому что если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине. Вперед! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию», - заявил Бибилова.
Ранее в Ереване у здания российского посольства состоялась акция в поддержку спецоперации на Украине, участники которой выразили желание поехать в Донбасс для борьбы с «фашистами», сообщает РИА Новости.
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