Армянские добровольцы просят Россию отправить их в Донбасс
В Ереване у здания российского посольства в понедельник проходит акция в поддержку спецоперации на Украине, участники которой выразили желание поехать в Донбасс для борьбы с «фашистами», сообщает РИА Новости.
«Здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов», - сказал журналистам участник акции Рубен Цатурян.
Он передал в посольство РФ письмо, в котором говорится, что армянские добровольцы просят «перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов».
На прошлой неделе президент России Владимир Путин согласился с предложением привлекать добровольцев из других стран к спецоперации на Украине.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, из стран Ближнего Востока подано уже более 16 тысяч заявок от желающих принять участие в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
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