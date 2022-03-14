Армянские добровольцы просят Россию отправить их в Донбасс

В Ереване у здания российского посольства в понедельник проходит акция в поддержку спецоперации на Украине, участники которой выразили желание поехать в Донбасс для борьбы с «фашистами», сообщает РИА Новости.

«Здесь есть ребята, 22 человека, но их намного больше, которые готовы прямо сейчас отправиться в Донбасс или Крым, встать рядом с российскими братьями и бороться против фашистов и международных террористов», - сказал журналистам участник акции Рубен Цатурян.

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Он передал в посольство РФ письмо, в котором говорится, что армянские добровольцы просят «перевести нас в зону проведения спецоперации против украинских националистов и международных террористов».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин согласился с предложением привлекать добровольцев из других стран к спецоперации на Украине.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, из стран Ближнего Востока подано уже более 16 тысяч заявок от желающих принять участие в освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыДонбассАрмения
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